Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 ноября, зафиксирован летальный исход семи пациентов, у которых диагностирован COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Причиной смерти четырех человек назван COVID-19, остальных трех — сопутствующие заболевания. В регионе с начала пандемии умерли 742 человека, у которых выявили коронавирус: 447 — от COVID-19, 295 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, с конца марта в Прикамье зарегистрировано более 15,5 тыс. носителей SARS-CoV-2. Вылечились более 10,3 тыс. пациентов. На сегодняшний день в больницах находятся 1 946 человек, из которых 143 подключены к аппаратам ИВЛ.

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