Кемерово, , 11:22 — REGNUM Компания «Кузбасс-пригород» с 14 ноября возобновляет курсирование туристического поезда «Шерегеш-экспресс». В этот же день открывается горнолыжный сезон на курорте Шерегеш, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Электропоезд сообщением Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш будет курсировать по субботам и воскресеньям, а также ежедневно в праздничные дни в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, 23 февраля и 8 марта 2021 года», — уточнили в организации.

Отмечается, что в составе поезда — четыре вагона: три эконом-класса и один первого класса с мягкими креслами.