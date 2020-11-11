Порт-Вила, , 11:27 — REGNUM Первый носитель коронавирусной инфекции выявлен на территории островного тихоокеанского государства Вануату. Об этом 11 ноября сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

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Уточняется, что тест на коронавирус показал положительный результат у 23-летнего жителя Вануату, который находится в режиме карантина после своего возвращения из США.

«Я хочу заверить наш народ, что правительство будет применять строгие меры и регламенты по COVID-19, чтобы не допустить распространения этого заболевания, и чтобы наша страна оставалась безопасной», — заявил по этому поводу премьер-министр островного государства Боб Лафман.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло более чем на 3,6 млн, что стало самым большим числом за все время пандемии.