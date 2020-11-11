Москва, , 11:22 — REGNUM На сегодняшний день число случаев мошеннический действий в отношении договоров займа растёт не только в крупных городах и областях, но и в других российских регионах. Об этом заявила адвокат Юлия Мартыненко.

«Мошеннические действия в отношении оформления договоров займа набирают обороты не только в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург, и в соответствующих областях, но также и в иных регионах РФ: в частности подобные случае выявляются в Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове, Хабаровске. Но, в целом, тенденция по данным регионам отмечается положительная, то есть, подобные договоры признаются судами недействительными. Поэтому не бойтесь отстаивать свои права и в случае необходимости своевременно обращаться за квалифицированной юридической помощью», — сказала Мартыненко.

По её словам, если на человека оформили кредит без его ведома, необходимо обратиться в банк, занимавшийся сделкой, с письменным заявлением о проведении внутренней проверки. В данном заявлении необходимо указать, что заявку на получение кредита человек не оставлял, кредитный договор между человеком и банком не заключался, и денежные средства клиент не получал, и в связи с этим просить банк аннулировать указанные кредитные обязательства в силу их ничтожности. Также необходимо просить банк предоставить заверенную копию кредитного договора со всеми приложениями к нему, включая реквизиты счета, на который были переведены денежные средства. Данные документы необходимо запрашивать в нескольких экземплярах.

Мартыненко отмечает, что если паспорт был утерян или же человек находился в отъезде в день заключения договора, необходимо предоставить подтверждающие документы — например, справку об утере паспорта, билеты, и иные документы, подтверждающие нахождение вне места заключения договора.

После этого, по словам адвоката, необходимо подготовить и подать заявление в Центральный Банк России, осуществляющий надзор за деятельностью кредитных организаций, в целях проведения проверки и выдачи банку предписания об устранении выявленных нарушений: «Одновременно подаём заявление в полицию для проведения проверки по факту совершения банком мошеннических действий. По практике, досудебное обращение лиц в кредитные организации не приносит желаемого результата, что влечет необходимость обращения в суд с требованием о признании кредитного договора недействительным с применением последствий в виде исключения сведений из бюро кредитных историй о наличии обязательств по кредиту».

Специалист отмечает, что важным является то, что кредитный договор должен соответствовать письменной форме сделки, которая считается соблюденной не только при составлении документа, но и при подписании его всеми лицами, совершающими сделку. Подписание может быть, как физическое, так и с использованием электронных средств.

При наличии физической подписи лица на кредитном договоре судом по заявлению человека будет назначена почерковедческая экспертиза, которая установит, что подпись выполнена не им, а иным лицом с подражанием подчерку или с использованием технических средств.

Адвокат отмечает, что при заключении договора с использованием электронных средств суд установит, что лицо, указанное в договоре займа и лицо, получившее простую электронную подпись для заключения сделки в сети Интернет, «в действительности Вами не является, а является подставным лицом»: «Как правило, мошенники используют мобильные номера и банковские карты для подтверждения личности, которые в действительности данному лицу не принадлежат. Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным, а данная сделка в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ является ничтожной. Такая сделка посягает на интересы лица, не подписывавшего кредитный договор, права которого нарушены заключением такого договора».