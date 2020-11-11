Москва, , 11:22 — REGNUM До начала массовой вакцинации не стоит ждать существенного спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин.

«Значительных колебаний числа заболевших ждать не следует, — подчеркнул в беседе с ТАСС эксперт. — Заболеваемость коронавирусом будет значительной ещё долго, пока не начнется массовая иммунизация с помощью новых вакцин».

Он также отметил, что холодная погода и сезонная эпидемия гриппа могут даже усугубить ситуацию.

«В морозную погоду трудно ожидать резкого снижения заболеваемости, ухудшение ситуации может быть связано с началом гриппозной эпидемии и трудностями массовой защиты против коронавируса в зимний период», — пояснил вирусолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом может продолжиться ещё как минимум неделю-полторы. Она пояснила, что обычно с наступлением холодов циркуляция вирусов в воздухе замедляется, однако сделает ли это коронавирус, на данный момент сказать сложно, поскольку на этот процесс влияет ряд факторов, таких как соблюдение санитарных требований, погодные условия и сезонный рост заболеваемости иными инфекциями.

По мнению инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, ситуация с суточным приростом числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России улучшится не ранее, чем через месяц, при этом на пике может быть и более 22 тыс. заболевших в день.

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