Краснодар, , 11:21 — REGNUM В Краснодарском крае подтвердилось 150 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 146 новых носителях коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«В Краснодаре выявлен 31 случай, в Горячем Ключе — 16, в Лабинском районе — 15, в Курганинском — девять, в Северском — восемь. По семь заболевших в Сочи и Красноармейском районе, по шесть — в Ейском и Павловском. По пять — в Туапсинском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах», — уточнили в оперативном штабе.

На Кубани за весь период пандемии подтверждено 18 927 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 12 210 человек, 486 пациентов скончались. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на экстракорпоральной мембранной оксигенации в стационарах региона находятся 50 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодарском крае выявили 146 новых носителей коронавируса