Архангельск, , 11:20 — REGNUM Архангельские власти продлили ограничения, установленные в связи с пандемией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Согласно Указу губернатора, до 27 декабря продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. До 15 декабря продлены запреты на работу кальян-баров и ограничения, а также развлекательных организаций.

«В ближайшие дни будут обсуждаться возможные варианты усиления ограничительных мер», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске на дистанционное обучение из-за COVID-19 перевели одну из школ.