Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Последние сутки в Санкт-Петербурге стали самыми трагическими за всё время пандемии по количеству скончавшихся от COVID-19. За последние 24 часа подтверждена смерть 74 человек от этой болезни, что стало самым высоким суточным показателем не только для Петербурга, но, для этого дня, и для всей России. Об этом сообщили 11 ноября в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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До сегодняшнего дня пик смертности от ковида в Петербурге был зафиксирован 4 ноября (66 жертв).

На Петербург по итогам 10 ноября пришлось сразу 17% от общероссийской смертности. Москва «добавила» в этот скорбный список 73 умерших, Московская область — 15 умерших.

Общее количество умерших от COVID-19 в Петербурге достигло 4317 человек.

За последние сутки в РФ подтверждено 432 летальных случая. За весь период по России умерли 31 593 человека.

Напомним, в Петербурге суточная заражаемость коронавирусом, по официальным данным, перевалила за 1,5 тыс. случаев.

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