Нью-Дели, , 11:18 — REGNUM В Индии стартовала третья, заключительная фаза клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin. Об этом 11 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные, полученные в компании-производителе данного препарата Bharat Biotech, работающей совместно с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR).

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Уточняется, что клинические испытания проходят в медицинском колледже им. Джавахарлала Неру при Алигархском мусульманском университете (АМУ) и регистрация добровольцев для участия в них началась 10 ноября.

Также известно, что создан специальный комитет для проведения испытаний, в который входят врачи, социальные работники и юристы.

При этом всем участвующим в программе добровольцам оплатят дорожные расходы, также для них предусмотрен ещё ряд льгот. Затем к испытаниям присоединятся другие индийские медучреждения.

Отметим, вакцина Covaxin, создающаяся в Индии, была одобрена для проведения клинических испытаний на людях в июле 2020 года и успешно прошла их первые две фазы.