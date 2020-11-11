Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 ноября, выявлено 200 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 пятеро детей и 195 взрослых: 82 мужчины, 113 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Регион обновил в очередной раз максимальный суточный показатель выявляемых случаев заражения. Добавим, за предыдущие сутки (на 10 ноября) было зафиксировано 196 новых фактов.

С конца марта в Прикамье зарегистрировано 15 554 носителя коронавируса. Оправились от коронавирусной инфекции 10 365 человек, в том числе 171 пациент за последние сутки. Скончалось 742 человека, у которых выявили SARS-CoV-2.

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