Москва, , 11:13 — REGNUM Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань заявила, что SARS-CoV-2 способен выживать в основных видах комаров до суток.

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По ее словам, специалисты провели исследование на основных распространённых в Китае видах.

«Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — цитирует ее РИА Новости.

В основном вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дании заявили о выявлении у 12 человек мутировавшей версии коронавируса COVID-19, распространившейся на звероферме по разведению норки. Датские власти уже приняли решение уничтожить свыше 15 млн этих животных, содержащихся на фермах.

Распоряжение правительства Дании уничтожить всех норок на зверофермах из-за участившихся случаев заражения среди этих животных мутировавшим коронавирусом вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества.

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