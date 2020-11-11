Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Ордынской центральной районной больнице Новосибирской области произошло массовое заражение медицинских работников. Об этом «Тайге.инфо» рассказал брат врача-инфекциониста Юрий Рыженков.

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"По его словам, медики начали болеть ещё в июле — с тех пор заразились все инфекционисты и начали болеть остальные врачи. С заражёнными коронавирусом им якобы приходилось работать в «древних советских костюмах», — пишет издание.

В новосибирском минздраве отметили, что для уточнения причин заражения врачей «возникла необходимость в получении дополнительной информации».