Воронеж, , 11:10 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 308 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 11 ноября. Сутками ранее сообщалось о 307 новых носителях.

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Выздоровел после коронавируса ещё 361 пациент. За сутки подтверждена смерть 15 пациентов с COVID-19.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 28 414 человек. Выздоровели 26 398 пациентов. Число жертв коронавируса в регионе выросло до 564 человек.