Москва, , 11:06 — REGNUM За последние сутки в России выявили 19 851 случай заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Это на 1126 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 20 977 новых случаев. Лидерами среди регионов остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего в России за время пандемии выявили 1 836 960 случаев заражения коронавирусом.