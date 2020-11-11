Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Екатеринбурге телефонную горячую линию для приёма вопросов о дистанционном режиме обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Горячую линию организовал департамент образования Екатеринбурга. Родители могут задать вопросы с 10:00 до 17:30 (время местное).

Действуют следующие телефоны:

• Верх-Исетский район: +7 (343) 304-12-66 (ведущий специалист Владимирова Елена Юрьевна);

• Железнодорожный район: +7 (343) 370-51-76 (замначальника управления образования Корчемкина Елена Борисовна);

• Кировский район: +7 (343) 375-64-57 (замначальника управления образования Карова Марина Владимировна);

• Ленинский район: +7 (343) 376-36-27 (замначальника управления образования Коржановская Ольга Анатольевна);

• Октябрьский район: +7 (343) 261-52-37 (замначальника управления образования Шичинова Ольга Геннадьевна);

• Орджоникидзевский район: +7 (343) 304-12-57 (замначальника управления образования Юрочкина Наталья Александровна);

• Чкаловский район: +7 (343) 269-15-48 (замначальника управления образования Власова Елена Юрьевна);

• Департамент образования Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-44 (главный специалист Мухаметьянова Наталья Александровна) и +7 (343) 304-12-44 (начальник отдела Слесарева Алла Анатольевна)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что 9 и 11 класс школ могут вновь вернуть к полноценной учёбе. Это может значить, что власти намерены продлить дистанционный режим для остальных классов, которые сейчас закрыли на удалённый формат.

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