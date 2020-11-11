Екатеринбург, 11 ноября 2020, 11:08 — REGNUM В Екатеринбурге телефонную горячую линию для приёма вопросов о дистанционном режиме обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.
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Горячую линию организовал департамент образования Екатеринбурга. Родители могут задать вопросы с 10:00 до 17:30 (время местное).
Действуют следующие телефоны:
• Верх-Исетский район:
• Железнодорожный район:
• Кировский район:
• Ленинский район:
• Октябрьский район:
• Орджоникидзевский район:
• Чкаловский район:
• Департамент образования Екатеринбурга:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что 9 и 11 класс школ могут вновь вернуть к полноценной учёбе. Это может значить, что власти намерены продлить дистанционный режим для остальных классов, которые сейчас закрыли на удалённый формат.
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