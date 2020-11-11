Москва, , 11:07 — REGNUM В ряде стран 11 ноября, в среду, был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram. Это следует 11 ноября из данных сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, большое количество сообщений о проблемах в работе соцсети Instagram поступает из Германии, Нидерландов, Чехии, Швейцарии и Италии.

При этом указывается, что большинство пользователей — почти 86% — жалуется на трудности с просмотром новостной ленты, 7% — на проблемы при просмотре сторис, и ещё 6% — не могут разместить в Instagram свои новые посты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи в нескольких странах мира.