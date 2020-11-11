Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 ноября федеральный оперштаб. Это новый абсолютный рекорд за всё время пандемии, и на 89 случаев больше, чем было зафиксировано днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Непрерывный рост суточного числа инфицированных продолжается уже несколько месяцев, с 3 ноября цифра превысила 1000 человек в сутки и продолжает увеличиваться ежедневно.

Нарастающим итогом в Северной столице выявлено 74 485 случаев заражения за всё время пандемии. Это вторая строчка среди регионов РФ, после Москвы и Подмосковья. Из этого количества умерли 4317 человек, выздоровели 45 032 человека, в том числе 780 человек выписаны за минувшие сутки.

За последние сутки в России подтверждено 19 851 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 24,9% без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1% за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге проверили на коронавирус еще 34,5 тыс. человек