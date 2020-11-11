Ташкент, , 11:02 — REGNUM Заместитель министра народного образования Узбекистана Дильшод Кенджаев подтвердил информацию о введении пения гимна в школах республики, сообщает агентство Kun.uz.

Министр подтвердил достоверность письма, которое ранее появилось в сети. В документе сообщается, что учителя и ученики должны петь гимн перед началом занятий. Кроме того, на переменах должны звучать песни и стихи о родине.

Стихи можно включать через громкоговоритель или радио. Требования вводятся в связи с запуском масштабной кампании «Новый Узбекистан — новое мировоззрение». Министр отметил, что исполнение стихов и гимнов направлено на патриотическое воспитание молодежи.

Министерство также составило список песен и стихов. Однако этот список пока недоступен для ознакомления.