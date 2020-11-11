Благовещенск, , 10:58 — REGNUM Два новых отделения для лечения пациентов с коронавирусом развернули на базе инфекционного госпиталя хирургического корпуса Благовещенской городской больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Отделения смогут принять 140 больных COVID-19. Лечить их будет персонал городского роддома, пациентки которого переведены в перинатальный центр, а его помещения стоят в резерве, для оперативного развёртывания ковидного госпиталя, в случае ухудшения ситуации.

Благодаря персоналу роддома также открыта реанимация на шесть коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в закрытых гробах, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, сделают стеклянные крышки. Стекло позволит родственникам проводить близких в последний путь, соблюдая традиции прощания.