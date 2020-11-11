Омск, , 10:57 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 478 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 ноября в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в Омской области выявлено 18 124 случая заражения SARS-CoV-2.

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