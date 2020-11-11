Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Сервис TikTok требует не допускать вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о запрете его использования на американской территории. Соответствующий иск подан в апелляционный суд в США, говорится в опубликованном заявлении компании.

Власти США обвиняют сервис в возможной передаче информации о пользователях Китаю. Компания ByteDance, владеющая приложением, это отрицает. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» Трамп подписал в августе 2020 года.

В компании отмечают, что активно сотрудничали с американскими властями, чтобы разобраться в ситуации. Власти США обязали компанию ByteDance отказаться от всех американских активов, связанных с TikTok. Никакой «существенной ответной реакции» на свои предложения по «устранению опасений» в ByteDance не получили.

Ранее, пояснили в компании, у США просили отсрочку по исполнению указа, но теперь иного выхода нет — подано ходатайство в суд. Так TikTok хочет защитить свои права и более 1,5 тыс. своих сотрудников в США.

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