Москва, , 10:51 — REGNUM Случаи заболевания COVID-19 после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела, заявил 11 ноября помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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Он напомнил, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной — через 21 день после первой инъекции вводится вторая, и только спустя три недели после этого пациент считается защищённым.

«Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет», — цитирует его РИА Новости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что как минимум троим алтайским медицинским работникам не помогла прививка от коронавируса, сообщил сайт amic.ru со ссылкой на слова главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой. По её словам, гарантий того, что человек не заболеет, нет ни по одной прививке.

Напомним, накануне, 10 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцина от COVID-19. Это «Спутник V» (первая в мире) и вакцина центра «Вектор».

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