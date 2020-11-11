Брянск, , 12:51 — REGNUM В Брянской области 11 ноября выявлено 163 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Впервые зарегистрировано пять летальных исходов.

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За сутки лаборатории выполнили 2596 тестов, всего проведено 255 тыс. 049 исследований. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 14 тыс. 595. Выздоровел 10 тыс. 591 человек, в том числе пятерых выписали за прошедшие сутки.

Скончались пять пациентов. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса в регионе умерли 85 человек.