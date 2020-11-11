Ташкент, , 10:47 — REGNUM Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Узбекистан перенесена на первую половину 2021 года, сообщили в пресс-службе агентства «Узатом».

Специалисты агентства выполнят комплексный анализ ядерной инфраструктуры. Вместе с тем 9−12 ноября проходит предварительная миссия МАГАТЭ в режиме видеоконференции. В работе принимают участие более 40 специалистов и 20 министерство и ведомств республики.

Отметим, в Узбекистане при содействии МАГАТЭ разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры на 2020−2021 годы. Ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции запланирован на 2028 год.

Ранее миссия МАГАТЭ в Узбекистан должна была состояться в октябре 2020 года.