Омск, , 10:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 225 человек, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в региональном оперштабе. Это рекордный суточный показатель в регионе. До этого максимум выявленных случаев заражения (223) был зарегистрирован 10 ноября.

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За весь период в Омской области выявлено 18 124 носителя коронавируса. Выздоровели 12 605 человек, в том числе 107 — за последние сутки.

В Омской области провели 683 971 анализ на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Омской области коронавирус был выявлен у 17 899 человек.

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