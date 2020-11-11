Минск, , 10:45 — REGNUM Уголовные дела по фактам незаконного вмешательства в работу систем, которые обеспечивают безопасность движения железнодорожного транспорта, возбудила брестская транспортная прокуратура. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«26 октября выявлено умышленное приведение в негодное техническое состояние систем сигнализации на железнодорожных путях станции Брест-Северный Брестского отделения БЖД (Белорусская железная дорога). По данному факту Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса («Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения»)», — говорится в сообщении и добавляется, что данное дело затем было передано в Брестский межрайонный отдел СК республики для поведения предварительного расследования.

Также указывается, что такие же факты, могущие негативно отразиться на безопасности движения пассажирских поездов, были зафиксированы 29 октября на территории Кобринского района и отмечается, что по данному факту тоже возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемые пока не установлены, в связи с чем сегодня невозможно однозначно определить мотивы и цели этих поступков», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что протестующим в Белоруссии, которые находятся, как в стране, так и за ее рубежом, не удастся взять республику «тепленькой».