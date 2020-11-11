Касли, Челябинская область, , 10:41 — REGNUM В Каслях Челябинской области прокуратура требует от владельцев недостроенного здания детского сада принять меры для обеспечения безопасности этого объекта. Поводом стало обращение директора одной из школ города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что ул. Стадионная планируется построить детский сад. Но работы не ведутся больше шести месяцев. Также проверяющие выяснили, что на данном объекте не обеспечена безопасность. В частности, целостность ограждения нарушена и на объект могут попасть дети. Этот объект уже стал местом игр детей.

Прокуратура Каслей потребовала от юрлица устранить нарушения. Внесено соответствующее представление.