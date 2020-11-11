Симферополь, , 10:41 — REGNUM В Республике Крым растёт число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым COVID-19. Об этом 11 ноября на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Летальность растет. За последние две недели у нас зарегистрировано 49 случаев летальных, за последнюю неделю 28», — отметила представитель Роспотребнадзора.

Число летальных случаев выросло среди пациентов в возрастной группе от 50 до 64 лет, а также в группе от 30 до 49 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты констатировали стабилизацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе, а также снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмонией. За минувшие сутки в Крыму подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом, всего за период пандемии инфекцию выявили у 11 364 человек, скончались 185 пациентов.