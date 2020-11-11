Казань, , 11:00 — REGNUM Пенсионный фонд Татарии не прекратит прием посетителей с января 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

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«С января 2021 года прием во всех клиентских службах Пенсионного фонда республики будет осуществляться по прежнему графику, по предварительной записи без каких-либо изменений», — заявлено пресс-службой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии во время пандемии коронавируса из-за угрозы распространения COVID-19 самыми востребованными услугами стали подтверждение учетной записи ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), услуги Росреестра и получение социальных выплат на детей.

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