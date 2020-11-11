Сухум, , 10:42 — REGNUM Первая партия вакцины от гриппа в количестве 2 тыс. доз поступила в Абхазию. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики.

В первую очередь планируется вакцинировать медиков, так как они находятся в зоне риска, и детей.

«Часть первой партии, порядка 500—700 доз, предназначена для медперсонала, так как врачи находятся в зоне риска. Остальное — для детей», — рассказала пресс-службе главный специалист управления лечебно-профилактической помощи минздрава Эсма Гуния.

Она сообщила, что пока не решено, каким образом будет проводиться вакцинация детей, так как нужно соблюсти ограничительные меры, введенные для профилактики распространения коронавируса. Возможно, школьников будут вызвать на прививку классами. Детей более младшего возраста планируется вакцинировать в поликлиниках.

Всего минздрав Абхазии в этом году заказал 17 тыс. доз вакцины от гриппа в России. Ранее в республике вакцинацию от гриппа в среднем проходили около 10 тыс. человек.