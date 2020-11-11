Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии проведут «тотальную проверку» предприятий общественного питания в части соблюдения ограничительных мер и могут поставить вопрос об ужесточении режима работы. Связано это с тем, что на фоне суточного роста носителей коронавируса «система здравоохранения задыхается», в то время как отдельные предприятия общепита продолжают работать ночью, проводя вечеринки и становясь очагами заражения коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 ноября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального правительства.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики в начале заседания поднял проблемные вопросы в условиях пандемии коронавируса. По его словам, «к сожалению, эпидемиологическая ситуация обостряется». Одна из причин — недостаточно эффективная работа мобильных групп по проверке работы общепита, в том числе запрета на ночную работу.

«Согласно поступающей информации, достаточно много нарушений и масочного режима, и социальной дистанции. Но особенно волнует жителей, судя по сообщениям в социальных сетях, что ночью продолжают работать предприятия общественного питания», — сказал Олег Николаев.

«Очевидно, что после 23 часов люди не получают то, зачем пришли. Очевидно, что это вечеринка, веселье и отсюда распространяется коронавирус. Очевидно, что это не районы, а города. Это Чебоксары и Новочебоксарск, где регистрируется большая доля заболевших», — подчеркнул глава Чувашии.

Олег Николаев отметил, что молодёжь, которая там «подхватывает» коронавирус, «потом заражает своих же родственников, в том числе пожилых», которые наиболее тяжело переносят COVID-19.

Руководитель республики напомнил, что ранее почти все регионы ввели запрет на ночную работу общепита. В настоящее время «ситуация с распространением коронавируса усугубляется, система здравоохранения задыхается». Олег Николаев поручил министру экономики Дмитрию Краснову собраться с «деловым сообществом и оперативно обсудить» ситуацию:

«Или мы должны будем ещё более жёсткие меры принимать».

Глава региона также поручил профильным министерствам, руководителям администраций Чебоксар и Новочебоксарска провести «тотальную проверку» работы предприятий общественного питания по соблюдению ограничений. И предложил «нерадивых собственников» вызвать на заседание оперативного штаба, чтобы они публично объяснили, почему пренебрегают здоровьем и безопасностью жителей, нарушая установленные нормы.