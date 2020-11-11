Кызыл, , 10:36 — REGNUM В аптеках Тувы отсутствует ряд противовирусных препаратов, включённых в минимальный ассортимент лекарственных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры по итогам проверки.

Так, в учреждениях в Кызыле нет таких препаратов, как «Римантадин», «Ранитидин» и другие. Всего сотрудники надзорного ведомства внесли три представления для устранения нарушения закона. Возбуждено административное производство.

В настоящее время прокуратура организовала дополнительные проверки. Жителей также просят сообщать о фактах значительного роста цен на лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о фактах завышения цен на лекарства. По его словам, жители жалуются, что даже внутри одного населённого пункта цены могут сильно различаться.

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