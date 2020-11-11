Душанбе, , 10:34 — REGNUM В Раштском районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Подземные толчки были зафиксированы 11 ноября в 19:37 (17:37 мск) на глубине 40 км. Землетрясение произошло в 25 км от города Рашта. Согласно данным центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 5,2.

Вместе с тем узбекистанские данные сильно расходятся по глубине залегания эпицентра. По информации центра МЧС Узбекистана, глубина землетрясения составила 183 км.

Подземные толчки силой два балла ощутили жители Ташкента, Намангана, Андижана, Ферганы, Гулистана, Джизака, Самарканда и Термеза.