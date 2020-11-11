Симферополь, , 10:30 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Крым стабилизировалась — специалисты в течение второй недели не отмечают роста заболеваемости. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба 11 ноября сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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»Сегодня совершенно точно видно, что ситуация у нас стабилизировалась. Делать выводы преждевременно, но уже вторую неделю роста заболеваемости коронавирусной инфекцией мы не отмечаем», — заявила Пеньковская.

Также, как заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко, в регионе за неделю снизилось число госпитализированных пациентов с COVID-19 на 40% и внебольничными пневмониями — на 19%.

Специалисты связывают стабилизацию заболеваемости с введёнными ранее ограничительными мерами, в частности масочным режимом.