Челябинск, , 10:19 — REGNUM В Челябинской области врач поверила мошенникам и перевела им ооло миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, женщина также оформила кредит на 500 тыс. рублей и тоже отдала его незнакомым лицам. Всего же от действий лжесотрудников банков пострадали четверо жителей Копейска, Челябинска и Южноуральска, отдав преступникам больше двух миллионов рублей.

В полиции напоминают, что представители банков не запрашивают у граждан персональную информацию. Также они не предлагают перевести деньги на какие-либо банковские счета. Те лица, которые по телефону просят данные банковской карточки и коды из смс-сообщений, являются мошенниками. Общение с ними нужно сразу прекратить.