Благовещенск, , 10:19 — REGNUM Главный врач областного кожно-венерологического диспансера, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, заслуженный врач РФ, председатель правления Медицинской палаты Амурской области Александр Платонов предостерёг население от самолечения в период пандемии коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Врач рекомендовал при первых симптомах ОРВИ или гриппа обращаться за медицинской помощью.

«Начинается заболевание с общих симптомов, таких как головная боль, головокружение, слабость, потливость, недомогание. Казалось бы, общие симптомы, к которым люди привыкли и часто их относят к сезонному гриппу и ОРВИ. Отсутствие настороженности как раз на инфекцию COVID-19 приводит к тому, что появляются запущенные случаи», — цитирует Александра Платонова пресс-служба правительства Амурской области.

Для коронавирусной инфекции главным симптомом является отсутствие обоняния. Как рассказал Платонов, при гайморите или фронтите у заболевшего COVID-19 может быть першение в носоглотке и заложенность носа. В течение нескольких дней у коронавирусных больных может появиться одышка.

«Вот эта совокупность симптомов должна натолкнуть на мысль о необходимости в обязательном порядке обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. Показаться врачу и рассказать ему всю симптоматику. Потому что при самолечении ухудшение самочувствия может быть молниеносным. Врач примет правильное решение по дальнейшей тактике лечения данного пациента», — добавил Александр Платонов.

Врач призвал население соблюдать меры безопасности: правильно носить маску, мыть руки, лишний раз не посещать общественные места, вести здоровый образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в закрытых гробах, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, сделают стеклянные крышки. Стекло позволит родственникам проводить близких в последний путь, соблюдая традиции прощания.