Москва, , 10:17 — REGNUM Среди самых дешевых туров для отдыха на новогодние каникулы тура на двоих лидирует Санкт-Петербург. Стоимость тура на двоих в отелях 3* с завтраками составляет 26 тыс. 615 рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также в пятерку лидеров по цене новогоднего тура на двоих вошли Крым (29 тыс. 192 руб.), Сочи (32 тыс. 100), Калининград (39 тыс. 754 руб.), Приэльбрусье (42 тыс. 948 руб.) и Турция (отель 3* «все включено» — 44 тыс. 595 руб.).

Самые дорогие туры на Новый год на неделю оказались в Красную Поляну (54 тыс. 515 руб.), на озеро Байкал (65 тыс. 466 тс.), Шерегеш (79 тыс. 914 руб.), ОАЭ (89 тыс. 630 руб.), на Кубу (193 тыс. 808 руб.), Занзибар (218 тыс. 894 руб.) и Мальдивы (353 тыс. 636 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, самые востребованные внутренние направления на Новый год — это Сочи, Краснодарский край и курорты Кавказских минеральных вод.

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