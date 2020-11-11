Ташкент, , 10:15 — REGNUM Число абонентов мобильной связи в Узбекистане по состоянию на 1 октября 2020 года составило 24,8 млн, что на 6,9% больше, чем годом ранее, сообщили в Государственном комитете по статистике.

Более 23,3 млн абонентов являются физическими лицами. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Среди регионов республики наибольшее число абонентов наблюдается в Ташкенте — 4,8 млн, Ферганской области — 2,8 млн и Самаркандской области — 2,3 млн.

Отметим, за десять лет число абонентов мобильной связи в Узбекистане увеличилось на 30%. В декабре 2010 года этот показатель составлял 19 млн. Численность населения Узбекистана по состоянию на 1 октября составила 34,382 млн человек.

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