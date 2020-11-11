Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь с 10 на 11 ноября 2020 года вывезли более 650 тонн снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

10 ноября в Екатеринбурге прошёл крупный снегопад. В городе использовали 118 тонн противогололёдной смеси и 47 тонн мелкофракционного щебня, чтобы снизить скользкость дорог.

«Всего ночью на улицах уральской столицы работали более 165 единиц техники и порядка 80 дорожных рабочих», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад зафиксировали и в Оренбургской области. В регионе ожидают перепады температуры и нестабильный характер погодных условий.

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