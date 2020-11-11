Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2911 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 ноября разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 66 561 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 49 811 победили инфекцию, в том числе 2421 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 566 человек с диагнозом COVID-19, из них 45 — в течение последних суток, что является самым высоким показателем в стране за время пандемии. В стационаре лечат 4878 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3181. На карантин поместили 2656 человек.

Стоит отметить, что в Грузии на протяжении недели ежедневно фиксировали новый «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. 10 ноября этот показатель достиг максимальной отметки, за сутки выявили 2970 носителей SARS-CoV-2, за этот же период 2348 ранее заразившихся коронавирусом, медики признали здоровыми.

Коронавирусом в Грузии также заразились несколько членов правительства, в том числе, премьер-министр Георгий Гахария. Сегодня, 11 ноября, сообщили, что он успешно справился с этой инфекцией.

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