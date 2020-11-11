Белгород, , 10:20 — REGNUM Известных бизнесменов, подозреваемых в хищении бюджетных средств, задержали в Белгороде. Спецоперацию провели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета при поддержке ФСБ России.

Бизнесменов подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС — речь идёт о сумме более 100 млн рублей, сообщает «БелПресса. Со стороны правоохранительных органов официальных сообщений пока не последовало.

Предприниматели Анатолий и Сергей Фуглаевы являются создателями компании «Добрыня», которая занимается оптовыми поставками напитков и продуктов. Анатолий Фуглаев возглавляет эту компанию и является учредителем нескольких других, среди которых «Тепличный комплекс Белогорья». Сергей Фуглаев создал «Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда». В 2017 году он был избран президентом региональной Федерации адаптивного спорта, в 2018 году — стал депутатом горсовета Белгорода, через год возглавил Белгородский областной совет отцов, имеет звание мастера спорта России по греко-римской борьбе.