Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Стихийно возникшую в центре Петербурга стену памяти, посвященную погибшим в эпоху пандемии медицинским работникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, демонтируют в предстоящую пятницу, 13 ноября. Все фотографии умерших медиков будут переданы в Музей политической истории города. А в городе появится памятник отдавшим свои жизни медикам. Об этом рассказала изданию «Фонтанка» одна из организаторов мемориала Ирина Маслова.

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Напомним, стихийная Стена памяти появилась у стен Дома радио на Малой Садовой улице, 2, в апреле 2020 года, когда стало известно о первых жертвах COVID-19 среди медицинских работников города и области. На заборе, который был установлен на время ремонта фасада исторического здания, за почти семь месяцев появилось более 100 снимков врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок, водителей скорой помощи и других медицинских работников, которые ушли из жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, или других болезней, заразившись вирусом, как в Северной столице, так и в Ленинградской области.

В октябре к мемориалу приезжал поклониться памяти медиков губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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О демонтаже временного мемориала начали говорить еще летом, но родственники и коллеги медиков были против, они обращались к городским властям с просьбой определить новое место для мемориала. После длительных обсуждений было решено не только установить памятные таблички в каждом медицинском учреждении, где трудились умершие медики, но также возвести памятник.

«Все таблички, которые будут сняты с ограждения 13 ноября, будут переданы на хранение в Музей политической истории Санкт-Петербурга», — пояснила Ирина Маслова.

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В этот же день на набережной реки Карповки в Петроградском районе города, напротив Первого медицинского университета, будет заложен камень на месте будущего памятника медикам, погибшим от коронавируса.

«Это будет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Рядом будет QR-код, по которому каждый, кто окажется рядом с памятником, сможет увидеть в интернете всю галерею погибших медиков», — уточнила Маслова.

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