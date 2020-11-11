Бразилиа, , 10:10 — REGNUM Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции производства китайской лаборатории Sinovac Biotech в Бразилии, проведение которой было приостановлено из-за смерти добровольца, может быть возобновлена. Такое мнение высказал Независимый международный комитет, сообщает 11 ноября Global Times.

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Комитет высказал в поддержку возобновления испытаний китайского препарата после того, как выяснилось, что смерть волонтёра, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса, не была связана с самой вакциной. По данным полиции, на которые ссылаются местные СМИ, 32-летний мужчина из Сан-Паулу покончил жизнь самоубийством.

Проанализировав предварительные данные о смерти добровольца, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предположил, что нет необходимости приостанавливать испытание. Рекомендации учёных по возобновлению испытаний китайской вакцины переданы бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa). Издание отмечает, что в Anvisa пообещали рассмотреть просьбу, но пока никакой информации о принятом решении нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что испытания вакцины Coronavac от коронавирусной инфекции, которая была разработана китайской лабораторией Sinovac, были приостановлены бразильским агентством по надзору за здоровьем Anvisa. Поводом для этого стал «серьёзный неблагоприятный эффект».

Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, инцидент с одним из добровольцев испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии не связан с самим препаратом.

Напомним, китайская вакцина Coronavac в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний, в них принимают участие тысячи человек.

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