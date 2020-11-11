Челябинск, , 10:10 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё восемь пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Четверо умерли от COVID-19. Это женщины 64 и 72 лет и мужчины 67 и 70 лет. Ещё четверо ушли из жизни по другим причинам. У 84-летней женщины были постинфарктный кардиосклероз и лёгочно-сердечная недостаточность, у 50-летней — красная волчанка с поражением почек, а также хроническая почечная недостаточность, у 87-летней — хроническая обструктивная болезнь лёгких и диффузный кардиосклероз, а у 61-летнего мужчины — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались уже 206 пациентов. А ещё 507 умерли в результате других заболеваний.