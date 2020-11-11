Краснодар, , 10:09 — REGNUM Жители Краснодарского края в этом году останутся без новогодних корпоративов и банкетов — их проведение запрещено действующим в регионе режимом повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

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«По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех — и жителей и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы, а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом», — сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Чиновник добавил, что проведение корпоративов будет расцениваться как нарушение ограничений в период пандемии. За нарушение режима повышенной готовности предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.