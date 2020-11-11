Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус протестировали 34 561 человека. Об этом сообщает 11 ноября городской оперативный штаб.

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Это почти на 2 тыс. тестов больше, чем было сделано днем ранее. Под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 3659 человек, из них 85 размещены в обсерваторе, 1779 — на самоизоляции, еще 1795 человек — контактные лица.

Количество находящихся под наблюдением за сутки уменьшилось на 555 человек.

В справочную службу по теме коронавируса 10 ноября обратились 1299 человек. Кроме того, с 5 октября поступило 1225 заявок о помощи волонтеров, 1134 из них уже выполнены.