Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае за неделю (2−9 ноября) зафиксировано 21,7 тыс. случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 17%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, превышение недельного эпидемического порога сформировано за счет граждан старше 15 лет. Их доля в общей структуре заболевших составляет 51,7%.

В настоящее время на территории Прикамья циркулируют возбудители парагрипп и риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.

На 9 ноября прививку от гриппа сделали 975 тысяч пермяков. В регионе планируют вакцинировать более 1,5 млн человек (60% населения).

Для удобства горожан вакцинация организована на площадках в крупных торговых центрах. Так, 11 и 12 ноября по инициативе Управления Роспотребнадзора акция по бесплатной иммунизации населения проводится в ТЦ «Знание» и ТРЦ «Кит» в Перми.