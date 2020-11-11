Гавана, , 10:07 — REGNUM Кубинский аэропорт «Хосе Марти», расположенный в Гаване, вновь начнёт свою работу 15 ноября. Об этом сообщает издание Granma со ссылкой на Кубинский институт гражданской авиации.

Снятие ограничений касается не только регулярных, но и коммерческих и чартерных рейсов. Для того, чтобы попасть на территорию Кубы, пассажирам прибывающих рейсов нужно будет пройти ПЦР-тест на коронавирус.

Работа аэропорта «Хосе Марти» была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.