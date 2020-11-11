Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве в закрытых гробах, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, сделают стеклянные крышки. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Стекло позволит родственникам проводить близких в последний путь, соблюдая традиции прощания.

«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — цитирует слова Екимова ТАСС.

В «Ритуале» рассказали, данная технология также позволяет избегать злоупотреблений, связанных с доступом родственников на церемонию прощания.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в столице может ухудшиться. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в столице