Томск, , 10:03 — REGNUM Город Томск присоединился к конкурсу за право стать главной площадкой всемирной просветительской акции «Тотальный диктант-2021». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в администрации Томской области.

Помимо Томска на это звание претендуют и другие российские и зарубежные города: Ижевск, Рязань, Волгоград, Ярославль, Калининград, Майкоп, Саранск, Салехард, Якутск, а также Нур-Султан, Берлин и Стамбул.

Столицу просветительской акции определят по результатам открытого голосования. До 24 ноября 2020 года станет известна пятёрка городов, набравших большинство голосов пользователей. Победителя назовёт специальное жюри. Результаты будут объявлены в феврале.

Напомним, в Томске у 2019 году в Тотальном диктанте приняли участие 1929 человек. В 2020 году томичи писали диктант онлайн и в формате #пишемдома.

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